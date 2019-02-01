Украинский фристайлист, чемпион зимних Олимпийских игр 2018 года Александр Абраменко выиграл серебряную медаль на Чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу, - сообщает НОК Украины.

Эта медаль Чемпионата мира стала первой в карьере Абраменко и второй в истории украинской лыжной акробатики (после "бронзы", которую взяла Ольга Волкова в 2011 году).

"Аплодируем спортсмену и всему тренерскому штабу во главе с Энвером Аблаевым", - говорится в сообщении НОК.