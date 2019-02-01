На Буковине столкнулись две маршрутки. Есть жертвы

Вечером 6 февраля в Черновицкой области произошло столкновение двух микроавтобусов. В результате погибла 55-летняя женщина, сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

"В 18:22 в полицию поступило сообщение, что в селе Редковцы Новоселицкого района произошло столкновение двух микроавтобусов - частного Mercedes-Benz Sprinter и пассажирского Черновцы-Топоривцы Mercedes-Benz Vario. В результате аварии погибла 55-летняя женщина-водитель Mercedes-Benz Sprinter, в больницу доставлена ее 8-летняя пассажирка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте аварии работают следственно-оперативные группы ГУНП и Новоселицкого отделение полиции. Решается вопрос о госпитализации других участников ДТП.