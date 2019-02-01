«Стену» на границе с РФ построили на 30%

Готовность комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе (т.н. проект «Стена») в настоящее время составляет около 30%, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Он осуществляется в соответствии с финансированием. В настоящее время состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования», - сказал Слободян в эфире 5 канала.

По его словам, на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность.

«Например, на участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там практически нет нарушений государственной границы», - заявил спикер Госпогранслужбы.

Слободян пояснил, что перенос сроков реализации проекта зависел от финансирования, при этом его реализация никогда не останавливалась.

«Он в процессе все время. Другое дело, что в первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но, учитывая финансирование, то есть оно отставало уже с самого начала от запланированного - срок реализации оттянулся до 2020 года. И в прошлом году мы опять вынуждены были инициировать перед Камбином продление срока реализации еще на один год, то есть сейчас крайняя точка реализации этого проекта – 2021 год», - рассказал он.