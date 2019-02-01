Конституционный суд разрешил переименовать Кировоградскую область

Конституционный суд разрешил переименовать Кировоградскую областьСегодня, 17:40
Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект, которым предлагается переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую.
Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.
Согласно заключению КС, законопроект не противоречит статьям 157 и 158 Конституции – он не предусматривает ограничение прав и свобод человека, не направлен на ликвидацию независимости Украины, не принят в период военного положения.
Вывод суда нельзя обжаловать, он является обязательным к исполнению.