В Харькове подорожал проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в харьковском метрополитене с 7 февраля вырастет до 8 гривен. За соответствующее решение сегодня проголосовали члены исполкома, сообщает NewsRoom.

Проезд в метро будет стоить 8 гривен, в трамваях и троллейбусах - 6 гривен.

Изменения вступят в силу с момента публикации в газете "Харьковские известия".

Согласно информации издания Depo.Харьков, представляя проект решения, заместитель городского председателя - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев заявил, что увеличение тарифов обусловлено ростом минимального уровня заработной платы, подорожанием электроэнергии и запчастей.

Отметим, в прошлый раз стоимость поездок выросла в марте 2018 года.