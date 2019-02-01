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Янукович заявил, что готов попросить Путина об обмене пленными

Сегодня, 14:41 citynews.net.ua | Напечатать

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что готов поговорить с Владимиром Путиным об обмене пленными с Украиной в формате "всех на всех".

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Москве 6 февраля, передает РБК-Украина.

Он отметил, что готов провести переговоры с Путиным, если с украинской стороны будет такая инициатива.

"Я готов проявить такую инициативу, если меня слышит президент Порошенко, если у него есть желание решить этот вопрос, я готов инициировать этот вопрос, но по принципу "всех на всех", не считать, кто меньше поменяет, а кто больше.. Я готов при необходимости, если будет такая инициатива с украинской стороны, переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и внести такое предложение", - сказал Янукович.


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