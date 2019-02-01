Facebook разрешил удалять отправленные в Messanger сообщения

Компания Facebook сделала доступной для всех пользователей Messanger возможность удалять отправленные сообщения, однако с определенными ограничениями. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Mashable.

Чтобы удалить сообщение, необходимо дважды нажать его на экране и в всплывающем меню выбрать один из вариантов, отмечает издание.

Также существует возможность удалить сообщения всех участников переписки или скрыть её только от себя самого.

Однако удалить сообщение можно только в течение 10 минут.

Ранее функция была доступна для жителей Польши, Колумбии, Боливии и Литвы.