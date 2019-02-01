Украинка Аннамари Данча выиграла первую медаль в истории Украины на ЧМ по сноубордингу

Украинка Аннамари Данча завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу 2019 года, который проходит в американском Парк-Сити (штат Юта).

Об этом говорится на сайте соревнований.

Спортсменка завоевала награду в дисциплине параллельный слалом. В финале она уступила лишь 0,85 секунд в борьбе за золото швейцарке Жюли Зогг.

Это первая медаль для украинского сноубординга за всю историю выступлений на чемпионатах мира. До этого у фристайлистов была бронзовая медаль 2011 года.