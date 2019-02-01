Янукович поручил адвокатам принести в ГБР заявление на высших должностных лиц

По поручению экс-президента Виктора Януковича адвокаты передали в Государственное бюро расследований Украины заявление и 9 томов доказательств, которые свидетельствуют о якобы совершение высшими должностными лицами Украины ряда преступлений.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук адвокат Виталий Сердюк.

По его словам, преступления, предусмотренные статьями 109, 110, 111, 112, 115, 255, 293, 294, 295, 396 Уголовного кодекса Украины.

"Речь идет о потере Крыма, насильственном захвате власти, государственной измене, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году", - написал Сердюк.

Он рассказал, что материалы были собраны адвокатами экс-президента во время участия в судебных заседаниях, связанных с защитой Януковича.

"Их достаточно для формирования проекта обвинительного акта, поданного органу досудебного расследования для облегчения работы", - добавил Сердюк.