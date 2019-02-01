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За год на объектах Укрзализныци погибли более 300 человек

Сегодня, 11:06 citynews.net.ua | Напечатать

В 2018 году на объектах инфраструктуры Укрзализныци получили травмы 580 посторонних граждан (в 2017 – 586 человек), из них 338 человек погибли (в позапрошлом году – на 40 человек меньше).

При этом среди травмированных – 24 ребенка в возрасте до 16 лет, из них 7 погибли (в 2017 году было травмировано 26 детей, из них 9 – смертельно), сообщает пресс-служба компании.

Специалисты АО «Укрзализныця» постоянно проводят профилактическую работу по предупреждению травматизма непроизводственного характера. В частности, в прошлом году военизированная охрана задержала за хождение по путям и проезд в грузовых поездах более 6 тыс. граждан, из которых 5,5 тыс. человек привлечены к административной ответственности. Кроме того, совместно с правоохранителями проведено 4,5 тыс. рейдов по проверке состояния железнодорожных переездов и выполнения водителями автотранспорта правил их проезда.

Для профилактики травматизма в 2018 году были выполнены также технические мероприятия: почти 10 тыс. проверок уровня освещения территорий станций и маршрутов прохода пассажиров, отремонтировано 35 железнодорожных переездов, 50 пешеходных дорожек на железнодорожных переездах; почти 1,6 тыс. подъездов и подходов к переездам; 103 настила проезжей части переездов; восстановлено 95 пассажирских платформ, перронов и переходных настилов; более 400 лестниц, настилов пешеходных мостов, тоннелей.

Железнодорожники установили 3,5 тыс. предупредительных информационных стендов и указателей безопасного прохода; восстановили почти 20 тыс. предупредительных плакатов по электробезопасности на щитах мостов, у тяговых подстанций и опор ЛЭП.

Кроме того, железнодорожники в средствах массовой информации обнародовали 177 статей с разъяснением Правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте, провели 347 радио- и 50 телевизионных выступлений с предоставлением статистики травмирования граждан и обращением внимания населения к этой актуальной проблеме.


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