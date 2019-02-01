Украина готова начать производство своих ракет

Чтобы себя защитить в ситуации, когда действовавший десятки лет договор о ликвидации ракет малой и средней дальности был упразднен, Украина будет вынуждена использовать все возможности, включая производство баллистических и крылатых ракет.

Об этом глава МИД Павел Климкин рассказал агентству Голос Америки.

По его мнению, Москва "сознательно годами" действовала вразрез с договором, что в итоге может привести к новой гонке вооружений на планете и тому, что другие страны будут стараться сами делать ракеты — в том числе Украина.

"У нас есть опыт, соответствующий интеллект... У нас есть необходимость защищать нашу страну. Слушайте, мы уже имеем потенциал в сфере ракетного оружия. А какие ракеты нам будут нужны для будущего, решать будем мы", - сказал министр.