ПЦУ впервые собралась на Священный Синод

5 февраля 2019 в Митрополичьем доме при Соборе Святой Софии Киевской состоялось заседание Священного Синода поместной Украинской Православной церкви.

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, во время заседания были утверждены титулы архиереев поместной церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если эти наименования дублируются – в таком случае епархия именуется в соответствии с двойным титулом архиерея.

Религиозные организации, входившие в состав каждой епархии по состоянию на 15 декабря 2018, остаются в составе соответствующей епархии. Переход духовенства и приходов между епархиями поместной церкви возможен только на основе канонических правил, то есть с согласия архиереев обеих епархий, заверенной соответствующими документами.

Решено, что Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева, исключая Свято-Михайловский Златоверхий монастырь, которые до 15 декабря 2018 находился в его подчинении как патриарха Киевского и всей Руси-Украины.

«Учитывая особое значение Михайловского Златоверхого монастыря его наместник архиепископ Вышгородский Агапит приравнен в правах к епархиальному архиерею», - говорится в сообщении.

Синод рассмотрел и принял типовой устав управления епархии для епархий поместной церкви. Также был рассмотрен организационный вопрос Винницкой епархии.

На предложение предстоятеля митрополит Винницкий и Барский Симеон был утвержден главным секретарем Священного Синода.

В связи с избранием ректора Киевской православной богословской академии митрополита Епифания предстоятелем, на вакантную должность был назначен прежний первый проректор протоиерея Александр Трофимлюк. Также профессор протоиерей Трофимлюк назначен председателем Управления духовного образования и богословской науки.

Председателем Синодального управления военного духовенства утвержден митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, А председателем Управления социального служения и благотворительности - архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей.

Учитывая особую важность направления развития внешних церковных связей - руководство Управлением внешних церковных связей оставлено за предстоятелем.

С целью координации усилий церкви по помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, незаконно лишенным свободы, которые находятся на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации, была создана «Православная миссия помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы». Главой Миссии назначен архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Все решения были приняты при полном согласии всех членов Синода.