ЦИК зарегистрировала 34 кандидата в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четверых кандидатов на пост президента Украины.

Такое решение члены ЦИК приняли вчера на заседании, сообщает Украинская правда.

Зарегистрированы самовыдвиженцы Руслан Ригованов и Сергей Носенко, а также выдвинутый партией Воины АТО Сергей Кривонос и выдвинутый партией Народный рух Украины Виктор Кривенко.

Напомним, голосование на выборах президента пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.