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Янукович готовит "публичную реакцию" на приговор

Сегодня, 18:31 citynews.net.ua | Напечатать

Экс-президент Виктор Янукович публично выступит с реакцией на приговор суда по делу о госизмене - после того, как выздоровеет.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, сообщает Укринформ.

"Действительно, сразу после объявления приговора мы поехали к клиенту, пытались провести с ним встречу для того, чтобы согласовать позицию. Разумеется, с учетом отсутствия гарантий адвокатской деятельности, общение по телефону, к сожалению, не представляется возможным в Украине. Мы поехали к нему , связались с соответствующим представителем, который объяснил, что он выехал за пределы территории России, поскольку произошло некоторое осложнение, и он вернулся в клинику, где проводилась операция... Кроме того, нами было получено поручение передавать соответствующие материалы и заявление от имени Януковича в ГБР, что мы и сделали. Кроме того, реакция после выздоровления, публичная, через СМИ, конечно, будет, и мы ее ждем", - отметил адвокат.

Сердюк уточнил, что защитники Януковича готовят апелляционную жалобу на приговор Оболонского суда города Киев, а также планируется подача жалобы в Европейский суд по правам человека.

Кроме того, во время пресс-конференции адвокаты Януковича презентовали собственное расследование об оккупации Крыма в виде документального фильма. При этом адвокаты отметили, что фильм подготовлен на основе имеющихся материалов по делу, и вскоре фильм будет выставлен на Youtube.


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