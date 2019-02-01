Информатора "ДНР" задержали в Краматорске сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, - сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники Управления СБУ в Ровенской области установили, что житель Краматорска собирал сведения о перемещении украинской военной техники в одном из районов города.

Полученную информацию злоумышленник передавал участникам незаконных вооруженных формирований. Следователи СБУ задокументировали факты противоправной деятельности пособника боевиков.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.