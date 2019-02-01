Пограничники не впустили в Украину Анастасию Ивлееву

Пограничники из-за незаконного посещения оккупированного Крыма не впустили в Украину российскую ведущую тревел-шоу "Орел и решка" и популярного блогера Анастасию Ивлееву. Об этом говорится в сообщении ГСПУ.

В нем отмечается, что "женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в АР Крым в 2017 году".

Ивлеева пояснила, что на оккупированный полуостров она ездила отдыхать и попала туда с территории РФ авиационным транспортом.

"Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года, ей отказано в пересечении границы", - сообщили в Госпогранслужбе.

Россиянка Анастасия Ивлеева является ведущей украинской познавательной телепрограммы о путешествиях. Тревел-шоу "Орел и решка" транслирует украинский телеканал "Интер".