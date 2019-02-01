Киевский футбольный клуб "Динамо" подал список футболистов, которые смогут сыграть за команду в Лиге Европы.

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Главный тренер клуба Александр Хацкевич вписал в заявку 31 игрока.

Вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко, Артур Рудько.

Защитники: Виталий Миколенко, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че-Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Никита Кравченко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Миккель Дуэлунд.