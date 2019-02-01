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В Мариуполе задержали в нетрезвом состоянии преподавателя автошколы

Сегодня, 15:50 citynews.net.ua | Напечатать

В Мариуполе остановили водителя автошколы, который нарушил Правила дорожного движения и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

Отмечается, что инцидент произошел 4 февраля в Центральном районе города.

«Инспекторы патрульной полиции заметили учебный автомобиль автошколы, который стоял ближе 30 м от остановки маршрутных транспортных средств. Полицейские решили сделать замечание и пообщаться с нарушителем. Им оказался 54-летний преподаватель автошколы, который имел явные признаки алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

«От прохождения теста на определение состояния алкогольного опьянения на месте мужчина отказался, зато согласился проехать в медицинское учреждение. Прибыв в здание наркологии, водитель вновь отказался от процедур», – проинформировали в полиции.

Патрульные составили в отношении мужчины протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и постановление по ч.1 ст. 122 КУоАП (Нарушение требований законодательства по установлению и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств).

Санкция ст. 130 КУоАП предусматривает штраф в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Санкция по ч. 1 ст. 122 КУоАП – штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией специальных световых или звуковых сигнальных устройств


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