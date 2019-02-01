» » На Харьковщине открыли инклюзивно-ресурсный центр

На Харьковщине открыли инклюзивно-ресурсный центр

Сегодня, 13:49 citynews.net.ua | Напечатать

Современную медиатеку открыли на базе Сахновщинской общеобразовательной школы I-III ступеней № 2, в которой учится 371 ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

«Раньше на месте библиотеки было помещение, которое не использовалось, - отметила начальник отдела образования Сахновщинской РГА Галина Мостовая. - А сейчас это новое пространство для получения знаний и отдыха детей».

В обновленном помещении разместили компьютерную технику, интерактивную доску и книжный фонд. Планируется проводить внеклассные мероприятия.

Заместитель главы ХОГА Анатолий Бабичев отметил, что вопросы развития образования находятся на личном контроле главы области Юлии Светличной.

«Мы в Харьковской области не останавливаемся и делаем все для того, чтобы менять образовательную среду. Новая украинская школа, которая сегодня реализуется в нашей стране, - это не только слова, но и реальные изменения», - отметил заместитель председателя ХОГА.

Также на Сахновщине открыли инклюзивно-ресурсный центр. Заведение разместилось в арендованном помещении. Здесь обустроили комнаты для разных видов занятий. В центре работают все необходимые специалисты: практический психолог, учитель-логопед и учитель-реабилитолог. Услугами ИРЦ планируют охватить 125 детей, проживающих на территории Сахновщинского района.

«В 2017 году председатель ХОГА Юлия Светличная подписала меморандум о сотрудничестве с фондом Петра Порошенко. Это стало фундаментом для того, чтобы такие центры появлялись в разных уголках нашей Харьковщины. Это очень важно, ведь все дети, несмотря на их возможности, должны расти в комфортных условиях», - отметила депутат Харьковского областного совета Елена Колмы

Районное руководство отмечает, что в последнее время в районе происходят очень заметные изменения.

«В первую очередь, это увеличение финансирования района - как из государственного бюджета, так и из областного. Большинство средств потрачено на социальную сферу, которая в районе определена как приоритетная», - сказал председатель Сахновщинской РГА Иван Котула.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:33

Боевики за день 6 раз обстреливали позиции ВСУ

Сегодня, 17:59

Потребители могут обращаться в полицию, если в платежках за газ будут начисления с коэффициентом

Сегодня, 17:10

В Донбассе в ДТП погибли шесть человек

Сегодня, 16:49

Из-за непогоды на Луганщине 7 населенных пунктов остались без света

Сегодня, 15:38

В Дружковке разоблачили участника «ДНР»

Сегодня, 14:59

ГПУ начала расследование против Медведчука

Сегодня, 14:35

В ОРЛО мужчину посадили на 13 лет

Сегодня, 13:40

В Лисичанске патрульные копы задержали двух пьяных водителей

Сегодня, 13:32

В районе Золотого патруль ОБСЕ попал под обстрел

Сегодня, 12:14

Украина сокращает железнодорожное сообщение с Россией

Сегодня, 11:28

Жительницу Луганщины будут судить за активное участие в проведении «референдума ЛНР»

Сегодня, 11:00

Порошенко отдаст приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от России

Новости Украины:

Сегодня, 18:31

Янукович готовит "публичную реакцию" на приговор

Сегодня, 17:59

Потребители могут обращаться в полицию, если в платежках за газ будут начисления с коэффициентом

Сегодня, 17:50

В Краматорске СБУ разоблачила информатора "ДНР"

Сегодня, 17:27

Пограничники не впустили в Украину Анастасию Ивлееву

Сегодня, 16:47

Киевское "Динамо" подало заявку на Лигу Европы УЕФА

Сегодня, 15:50

В Мариуполе задержали в нетрезвом состоянии преподавателя автошколы

Сегодня, 15:38

В Дружковке разоблачили участника «ДНР»

Сегодня, 15:37

Беларусь усилит охрану границы с Украиной

Сегодня, 14:59

ГПУ начала расследование против Медведчука

Сегодня, 14:34

Кабмин обжалует решение суда об отстранении Уляны Супрун

Сегодня, 13:49

На Харьковщине открыли инклюзивно-ресурсный центр

Сегодня, 13:23

Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 