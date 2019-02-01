На Харьковщине открыли инклюзивно-ресурсный центр

Современную медиатеку открыли на базе Сахновщинской общеобразовательной школы I-III ступеней № 2, в которой учится 371 ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

«Раньше на месте библиотеки было помещение, которое не использовалось, - отметила начальник отдела образования Сахновщинской РГА Галина Мостовая. - А сейчас это новое пространство для получения знаний и отдыха детей».

В обновленном помещении разместили компьютерную технику, интерактивную доску и книжный фонд. Планируется проводить внеклассные мероприятия.

Заместитель главы ХОГА Анатолий Бабичев отметил, что вопросы развития образования находятся на личном контроле главы области Юлии Светличной.

«Мы в Харьковской области не останавливаемся и делаем все для того, чтобы менять образовательную среду. Новая украинская школа, которая сегодня реализуется в нашей стране, - это не только слова, но и реальные изменения», - отметил заместитель председателя ХОГА.

Также на Сахновщине открыли инклюзивно-ресурсный центр. Заведение разместилось в арендованном помещении. Здесь обустроили комнаты для разных видов занятий. В центре работают все необходимые специалисты: практический психолог, учитель-логопед и учитель-реабилитолог. Услугами ИРЦ планируют охватить 125 детей, проживающих на территории Сахновщинского района.

«В 2017 году председатель ХОГА Юлия Светличная подписала меморандум о сотрудничестве с фондом Петра Порошенко. Это стало фундаментом для того, чтобы такие центры появлялись в разных уголках нашей Харьковщины. Это очень важно, ведь все дети, несмотря на их возможности, должны расти в комфортных условиях», - отметила депутат Харьковского областного совета Елена Колмы

Районное руководство отмечает, что в последнее время в районе происходят очень заметные изменения.

«В первую очередь, это увеличение финансирования района - как из государственного бюджета, так и из областного. Большинство средств потрачено на социальную сферу, которая в районе определена как приоритетная», - сказал председатель Сахновщинской РГА Иван Котула.