Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения

Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Об этом сообщается на странице в Facebook главы фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Отметим, суд отстранил Супрун по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука к премьеру Владимиру Гройсману о подписании распоряжения о временном возложении на Супрун выполнения обязанностей министра здравоохранения. Истец просил признать действия Гройсмана противоправными. Также Мосийчук просил признать противоправной его бездеятельность по невнесению на рассмотрение Рады представления о назначении министра здравоохранения.

В то же время в министерстве заявили, что узнали об отстранении Супрун из СМИ. В настоящее время ее команда консультируется с юристами.