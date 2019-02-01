Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения

Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохраненияСегодня, 13:23
Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
Об этом сообщается на странице в Facebook главы фракции Радикальной партии Олега Ляшко.
Отметим, суд отстранил Супрун по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука к премьеру Владимиру Гройсману о подписании распоряжения о временном возложении на Супрун выполнения обязанностей министра здравоохранения. Истец просил признать действия Гройсмана противоправными. Также Мосийчук просил признать противоправной его бездеятельность по невнесению на рассмотрение Рады представления о назначении министра здравоохранения.
В то же время в министерстве заявили, что узнали об отстранении Супрун из СМИ. В настоящее время ее команда консультируется с юристами.