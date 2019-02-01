Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

Спасатели предупреждают о подъеме воды в реках Украины в связи с таянием льда, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 5 февраля в связи с потеплением и снеготаянием ожидается разрушение ледовых явлений с подъемом уровней воды:

на реках Закарпатской области - на 0,5-1,5 м;

на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирета (Черновицкая, Ивано-Франковская обл.) - на 0,3-1,3 м, возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды;

на равнинных притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) и на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) - на 0,2-0,7 м;

на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с возможным выходом воды на отдельные низинные участка пойм в пределах Волынской области.

4-6 февраля, в результате добегания воды по руслу, на участке Днестра Галич-Залещики, Тисы Хуст-Чоп, в нижнем течении Боржавы и Латорицы ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 0,8 м над уровнями на 8 часов.