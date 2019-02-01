НСЖУ заявила об обстреле киевского офиса

Неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия окна в офисе столичной организации Национального союза журналистов Украины на Крещатике.

Об этом сообщили в пресс-службе НСЖУ.

"Происшествие произошло в ночь на 1 февраля. Поврежденное окно-витрину в Киевской региональной организации Национального союза журналистов Украины обнаружили уже в конце рабочего дня и сразу обратились в милицию", - говорится в сообщении.

По словам ответственного секретаря столичной организации НСЖУ Аллы Малиенко, в полиции заявили, что удивляться нечего: помещение расположено в самом центре Киева, на улице Крещатик (ул. Крещатик, 10 - ред.), где стрельба - не редкость, поскольку в городе в последнее время выяснение отношений по использованию огнестрельного оружия, а по предварительным выводам, речь идет именно о боевом, а не травматическом оружии, случается довольно часто.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, в частности - исследуют записи с камер наблюдения.

Малиенко добавила, что в организации тем временем решают вопрос, где найти средства на замену окна. По предварительным подсчетам, ущерб нанесен на 15-20 тысяч гривень, сказала она.