Арестованного в оккупированном Крыму координатора общественного объединения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева обвинили в пропаганде экстремизма в условиях СИЗО.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Со слов адвоката Сервера Мустафаева стало известно, что в условиях пребывания в камере на двоих, он был обвинен в распространении, изучении, пропаганде экстремистской идеологии", - сообщает правозащитная организация.

По ее данным, Мустафаеву предъявили "соответствующий рапорт при отсутствии адвоката".

Как заявили в общественной организации, такие действия в отношении активиста и координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева они расценивают, как давление на его убеждения и гражданскую позицию.

Сервер Мустафаев был задержан 21 мая 2018 года по обвинению в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". 14 декабря 2018 года его этапировали в Симферопольскую психиатрическую больницу для проведения психиатрической экспертизы. 26 января 2019 года его перевели в камеру на двоих в Симферопольском СИЗО, где ведется постоянное наблюдение с видео и аудио фиксацией. В камере с Мустафаевым находится инвалид 1-й группы Эдем Бекиров, который требует ухода.