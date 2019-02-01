Община на Прикарпатье перешла в ПЦУ без священника

В Богородчанах Ивано-Франковской области на общем собрании религиозная община храма Святых Апостолов Петра и Павла под гимн Украины перешла в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил депутат облсовета Святослав Никорович, пишет for-ua.com

«Вот как поп бежал под гимн Украины. Еще нужно что-то кому-то объяснять?» - написал он в Facebook, опубликовав видео голосования общины.

Никорович утверждает, что «Московский патриархат пытался перессорить верующих, однако им это не удалось». В своих комментариях жители поселка признаются, что им жаль отца ПЦУ Владимира Шувара, который не может перейти во вновь образованную церковь, потому что его сын учится в России