В Мариуполе пьяная женщина выпала из окна многоэтажки

В Мариуполе 3 февраля жительница города выпала из окна 5-го этажа.

Об этом сообщают медики, передает mrpl.city.

По информации медработников, на ул. Лавицкого 3 февраля в 21:45 у 4-го подъезда была обнаружена 28-летняя женщина. Она выпала из окна на 5-м этаже дома. Врачи диагностировали переломы рук, ног, черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, брюшной полости. Уточняется, что пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее госпитализировали.