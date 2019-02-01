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В Мариуполе пьяная женщина выпала из окна многоэтажки

Сегодня, 12:49 citynews.net.ua | Напечатать

В Мариуполе 3 февраля жительница города выпала из окна 5-го этажа.

Об этом сообщают медики, передает mrpl.city.

По информации медработников, на ул. Лавицкого 3 февраля в 21:45 у 4-го подъезда была обнаружена 28-летняя женщина. Она выпала из окна на 5-м этаже дома. Врачи диагностировали переломы рук, ног, черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, брюшной полости. Уточняется, что пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее госпитализировали.


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