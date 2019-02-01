ЦИК завершила прием документов для регистрации кандидатов в президентских выборах

ЦИК завершила прием документов для регистрации кандидатов в президентских выборахСегодня, 11:25
ЦИК завершила прием документов для регистрации кандидатами на выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.
В соответствии с действующим законодательством, 3 февраля был последним днем подачи документов, их прием прекратился в полночь, сообщает "Укринформ".
Всего документы в Центризбирком подали 89 человек, из них 17 - в последний день подачи документов.
На данный момент на выборах Президента Украины уже зарегистрированы 28 кандидатов.