Российские оккупанты открыли в Севастополе военный центр для школьников

Военные РФ открыли в оккупированном Севастополе центр, в котором будут обучать школьников, как обращаться с оружием. Об этом пишет сайт "Крым.Реалии".

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны РФ, "военно-патриотический центр создан в соответствии с решением министра обороны России" на базе базе городского Дома офицеров. Центр получил название "Дом Юнармии".

"В стенах созданного военно-патриотического объекта школьники Севастополя, вступившие в ряды движения "Юнармия", под руководством опытных инструкторов-военнослужащих изучают на практике основы общевойсковой подготовки", – говорится в сообщении.

В силовом ведомстве оккупантов утверждают, что "юные патриоты участвуют в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке". Также в ходе занятий по радиационной, химической и биологической защите школьников учили экипироваться в кратчайшее время в общевойсковой защитный костюм и противогаз.

Российские военные намерены научить детей, как оказывать первую медицинскую помощь и транспортировать раненого.

Согласно информации Минобороны РФ, к движению "Юнармия" приобщили уже более 500 севастопольских школьников.

Украинские правозащитники ранее обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в оккупированном Крыму. Психологи отмечают, что в современном образовании России на сознание детей оказывают давление, пишет издание.