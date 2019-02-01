Часть жителей Бердянска снова осталась без водоснабжения

В Бердянске без центрального водоснабжения остались от 30 до 40 тыс. человек в результате повторного обвала магистрального канализационного коллектора.

Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

Обвал произошел вечером 3 февраля, с 19:00 прекращена централизованная подача воды в отдельных частях Бердянска: Колония, Макорты, Слободка, Коса и часть Центра (от пр. Азовского до пр. Восточного, от ул. Консульской до ул. Горького).

По данным коммунального предприятия "Бердянскводоканал", произошла утечка стоков от места аварии в сторону спорткомплекса, что свидетельствует о возможном дальнейшем обрушении коллектора. На данный момент обустраивается временная перекачка стоков с этого участка.

В городе частично ограничено движение автотранспорта, на месте провала коллектора на Мелитопольском шоссе продолжают укладывать новые пластиковые трубы.