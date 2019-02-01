В Полтаве на ребенка с крыши дома упала ледяная глыба

В Полтаве 2 февраля, около 13:00, возле остановки общественного транспорта «Зыгина» по улице Соборности с крыши дома упала ледяная глыба, которая тяжело травмировала малолетнюю девочку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Ребенку оказывают помощь врачи.

Все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа отделения полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Начато досудебное расследование.