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В РФ пленному моряку хотят провести психиатрическую экспертизу

Вчера, 20:18 citynews.net.ua | Напечатать

Российские оккупанты назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы захваченному в плен украинскому моряку, капитану 2-го ранга Денису Гриценко.

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов, пишет Укринформ.

Полозов рассказал, что сегодня состоялась встреча с Гриценко.

Адвокат рассказал украинцу о дебатах в ПАСЕ по вопросу эскалации напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива.

"Он (Гриценко, - ред.) живо интересовался этим, был доволен итогом. Гриценко также спрашивал, как дела у других украинских моряков, переживал за состояние раненых", - отметил Полозов.

Он также уточнил, что в течение двух ближайших недель ожидаются процессуальные действия в отношении Гриценко.


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