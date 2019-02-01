ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты. Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании 1 февраля, сообщает Украинская правда.

Речь идет о главе Патриотической партии Украины Николае Габере, который идет на выборы как самовыдвиженец, и Юрии Деревянко от партии Воля.

По состоянию на 1 февраля зарегистрированы уже 28 кандидатов.

Также сегодня еще 5 кандидатов подали документы в ЦИК. Среди них - выдвиженец от Народного руха Украины Виктор Кривенко.