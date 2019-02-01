В Черкасской области мужчина открыл огонь по полицейским

Вчера, 31 января, в Звенигородском районе Черкасской области мужчина выстрелил из охотничьего оружия в сторону полицейских, которые осуществляли следственные действия, сообщает сектор коммуникацииобластной полиции.

Так, группа следователей осуществляла следственные действия по ряду уголовных производств. Во время проведения следственных действий на сотрудников полиции совершил нападение один из фигурнатов данных уголовных производств. Злоумышленник выстрелил из собственного охотничьего оружия несколько раз в сторону полицейских. Нападающий был задержан на месте происшествия, оружие изъято.

Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы. В настоящее время решается вопрос об объявлении данному лицу о подозрении и избрания ей меры пресечения.