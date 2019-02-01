В Киеве задержали мужчину, который выстрелил в лицо 5-летнему мальчику

В Киеве у одного из магазинов в Деснянском районе произошел словесный конфликт между тремя мужчинами. Один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в лицо 5-летнему мальчику, сообщает ГУ Нацполиции области.

Как сообщается, стрельба произошла на улице Шолом-Алейхема.

На месте к стражам порядка обратились двое мужчин, с которыми конфликтовал правонарушитель.

Они сообщили, что злоумышленник начал на улице с ними ругаться, а потом достал оружие и, пытаясь выстрелить в одного из них, попал в ребенка. После содеянного подозреваемый скрылся.

"Мальчика врачи "скорой" сразу госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении