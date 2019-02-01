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В Славянске подростка привлекли к ответственности за буллинг

Сегодня, 16:46 citynews.net.ua | Напечатать

Подросток привлечен к административной ответственности за травлю одногруппника в Славянске, - сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

К правоохранителям обратился несовершеннолетний, который длительное время подвергается буллингу (травле) со стороны одногруппника. Парень сообщил, что сначала пытался игнорировать задирания, надеясь, что оскорбителю это надоест, но ситуация обострялась. Не желая допустить тяжелых последствий, он с родителями обратился в полицию.

Работники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с обидчиком (буллером) и привлекли его к административной ответственности по ст. 173-4 "Буллинг (травля) участника образовательного процесса" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Инспекторы ювенальной превенции призывают детей не стесняться и не бояться обращаться за помощью в полицию, ведь факты буллинга в учебных заведениях иногда нуждаются в более действенных мерах, чем беседа.

Кодекс об административных правонарушениях с 19 января 2019 года дополнен статьей 173-4 "Буллинг (травля) участника образовательного процесса".

Буллинг (травля) – деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего может быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Наказание – штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

Если правонарушение совершено лицом в возрасте от 14 до 16 лет, штраф будет налагаться на родителей.

К ответственности привлекается и руководитель образовательного учреждения, если вовремя не сообщил о фактах буллинга в органы полиции. Санкция – штраф от 850 до 1700 гривен или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением до двадцати процентов заработка.


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