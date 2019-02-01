В Украину запретили ввозить книгу Довлатова

Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешения на ввоз в Украину 13 книг, среди которых издание повести "Заповедник" Сергея Довлатова.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Там отметили, что уже не первый раз российские издатели, выпуская книги авторов, которые ничего общего не имеют с идеями "русского мира", в предисловиях к ним пропагандируют имперскую идеологию.

В этот раз в предисловии к книге Довлатова, по словам экспертов Госкомтелерадио, "пропагандируется известный украинофоб Сергей Безруков".

Российский актер внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.