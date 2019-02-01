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В центре Киева водитель на скорости протаранил 4 авто, погибла девушка

Сегодня, 15:16 citynews.net.ua | Напечатать

В центре Киева водитель на скорости протаранил 4 авто, погибла девушкаВчера, 31 января, в Киеве на площади Победы произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей, дорогу не поделили Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda, сообщает Информатор.

В результате аварии водителя Mazda вырезали спасатели.

Также в ДТП пострадал автомобиль Audi, пассажиры которого, по словам очевидцев, также получили травмы.

Девушка, которая ехала в Mazda, скончалась по дороге в больницу.

По предварительным данным, Audi двигался по улице Саксаганского, а Mazda и Skoda по Дмитриевской ему навстречу. На видео автомобиль Audi на большой скорости вылетел на перекресток, сбив несколько автомобилей.

СМИ сообщают, что водитель Audi, предположительно, находился под действием наркотиков. «Водители, которые остановились для оказания помощи, заметили, что поведение водителя Audi не соответствует окружающей ситуации. Предполагают, что он находится под действием каких-то препаратов», - пишет «Киев Оперативный».

Dtp.kiev.ua добавляет, что на место трагедии прибыл отец виновника аварии, вел себя «борзо», пытался препятствовать фото- и видеофиксации правонарушения и его последействий.


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