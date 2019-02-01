На Черкащине командир в/ч требовал взятку с подчиненного

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили на взятке командира одной из воинских частей в Черкасской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник ВСУ требовал от подчиненного двадцать пять тысяч гривен за не наложение искусственных дисциплинарных взысканий перед увольнением в запас с военной службы.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в рабочем кабинете во время получения первой части взятки в размере четыре тысячи гривен.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.