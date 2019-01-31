Мэра Доброполья отстранили от должности в рамках расследования о коррупции

Краматорский городской суд отстранил Андрея Аксенова от должности сроком на 2 месяца мэра Доброполья.

Об этом сообщает «Вчасно».

На заседании 29 января суд взял Аксенова под ночной домашний арест — с 22.00 до 5.00. Мэр, которого подозревают в коррупции, спустя почти год появился на заседании суда.

30 января Аксенов вышел на работу и уволил своего заместителя Виктора Древаля, который обвинял градоначальника в коррупции.

Напомним, мэра Доброполья задержали в Краматорске в здании Донецкой облгосадминистрации 16 мая 2018 года.

Ему инкриминируют ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч.2,3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.