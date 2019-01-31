» » Мэра Доброполья отстранили от должности в рамках расследования о коррупции

Мэра Доброполья отстранили от должности в рамках расследования о коррупции

Вчера, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

Краматорский городской суд отстранил Андрея Аксенова от должности сроком на 2 месяца мэра Доброполья.

Об этом сообщает «Вчасно».

На заседании 29 января суд взял Аксенова под ночной домашний арест — с 22.00 до 5.00. Мэр, которого подозревают в коррупции, спустя почти год появился на заседании суда.

30 января Аксенов вышел на работу и уволил своего заместителя Виктора Древаля, который обвинял градоначальника в коррупции.

Напомним, мэра Доброполья задержали в Краматорске в здании Донецкой облгосадминистрации 16 мая 2018 года.

Ему инкриминируют ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч.2,3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:34

На Донбассе боевики за день дважды нарушили режим тишины

Вчера, 17:49

УТСЗН продолжают верифицировать переселенцев в списках системы «Аркан»

Вчера, 17:43

На Луганщине отсутствует задолженность по выплате пенсий

Вчера, 17:37

«ЛДНР» оборудуют позиции вблизи жилых домов

Вчера, 16:59

СЦКК: В результате обстрела поврежден жилой дом в Луганской области

Вчера, 16:30

Волынец: на Донбассе обесточили шахты «Первомайскугля» и «Мирноградугля»

Вчера, 15:57

Полторак назвал приоритеты Минобороны на 2019 год

Вчера, 14:02

Одному из основателей «ДНР» не дали паспорт «республики»

Вчера, 13:23

В штабе ООС обсудили итоги служебно-боевой деятельности

Вчера, 12:40

Алчевский меткомбинат может остановиться

Вчера, 11:56

На Луганщине усилят меры по профилактике инфекционных заболеваний животных

Вчера, 11:42

Техно и арт. 9 февраля на северодонецком заводе пройдет аудио-визуальный фестиваль

Новости Украины:

Вчера, 18:10

В ЕСПЧ назвали дату рассмотрения иска Украины против России

Вчера, 18:00

Мэра Доброполья отстранили от должности в рамках расследования о коррупции

Вчера, 17:50

Четырем городам Донецкой области могут сократить подачу воды

Вчера, 17:38

Для бездомных в Украине доступны более 100 учреждений

Вчера, 16:58

В Украине завершается регистрация на добровольную сертификацию учителей

Вчера, 16:32

Во Львове будут судить псевдоукраинского журналиста

Вчера, 15:59

На трассе Одесса-Измаил авто столкнулось с маршруткой

Вчера, 14:05

На КПВВ полицейским сдалась сотрудница колонии «ДНР»

Вчера, 13:30

В Изюме открыли Центр административных услуг

Вчера, 13:22

В ЦИК рассказали, лишат ли членов избирательных комиссий субсидий

Вчера, 12:30

Судье райсуда на Львовщине сломали ногу

Вчера, 11:54

Ломаченко придется выбирать между титулами WBA и IBF

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 