Четырем городам Донецкой области могут сократить подачу воды

Сокращение подачи воды городам Краматорск, Дружковка, Константиновка и Торецк возможно завтра, 11 февраля, в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Компания "Вода Донбасса".

В объявлении отмечается, что 1 февраля с 8.00 ремонтно-восстановительные работы будут проводиться на магистральном водоводе диаметром 1000 мм на участке от третьего до четвертого подъемов Второго Донецкого водопровода.

Полноценная подача воды будет восстановлена после окончания работ.