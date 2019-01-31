В Украине завершается регистрация на добровольную сертификацию учителей

На сайте Украинского центра оценивания качества образования 1 февраля в 18.00 завершится регистрация на добровольную сертификацию учителей. Для участия в сертификации уже зарегистрировалось 962 педагоги, сообщает официальный сайт УЦОКО.

Как сообщается, в течение суток еще может зарегистрироваться только 38 учителей из 7 областей: 6 педагогов из Донецкой области, 11 - из Ивано-Франковской, 6 - с Кировоградской, 3 - с Николаевской, 2 - из Одесской, 5 - с Полтавской и 4 - из Черкасской области.

"В 2019 году в сертификации сможет принять участие 1 тысяча из почти полумиллиона сегодня работающих педагогов. Более того, в этом году в ней принимают участие только учителя начальной школы. Сейчас педагоги из 17 областей и города Киева уже исчерпали свои квоты, при этом уже сейчас мы имеем зарегистрированных участников из всех областей Украины", - говорится в сообщении.