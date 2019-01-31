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Во Львове будут судить псевдоукраинского журналиста

Вчера, 16:32 citynews.net.ua | Напечатать

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению 57-летнего львовянина, бывшего сотрудника органов внутренних дел, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства).

По данным пресс-службы прокуратуры Львовской области, подозреваемый на протяжении 2014-2016 годов систематически выполнял заказы иностранных информационных агентств, действующих на территории Российской Федерации.

«Злоумышленник позиционировал себя украинским журналистом, однако готовил тенденциозные статьи антиукраинского характера, которые по своему содержанию унижают национальные чувства украинцев, отрицают их право на собственную государственность и самостоятельность в решении внутренних и внешних вопросах», - говорится в сообщении.

Тем самым подозреваемый, обращаясь к агрессивным языковым стратегиям, рассчитанным на формирование у реципиентов деструктивных чувств презрения и неприязни к указанным объектам высказываний, через средства массовой информации публично распространял мысли, взгляды и убеждения, содержание которых является оскорбительным для украинского народа, унижает его национальную честь и достоинство и направлено на разжигание национальной вражды и ненависти между украинским и другими сообществами (на почве национальной принадлежности, политических и идеологических убеждений).

Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Сиховский районный суд Львова.


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