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На КПВВ полицейским сдалась сотрудница колонии «ДНР»

Вчера, 14:05 citynews.net.ua | Напечатать

На КПВВ «Новотроицкое» правоохранителям добровольно сдалась сотрудница исправительной колонии «ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что во время дежурства на КПВВ «Новотроицкое» к работнику Волновахского отдела полиции обратилась 32-летняя жительница неподконтрольной территории, которая рассказала, что в декабре 2018 года она покинула ряды незаконных вооруженных формирований и хочет вернуться на подконтрольную украинскую территорию.

«Женщина объяснила, что в течение 4 лет она работала в исправительной колонии государственной службы исполнения наказаний при "министерстве юстиции "ДНР". Инспектор имела звание старшего сержанта и осуществляла охрану внешнего периметра колонии. Но месяц тому назад из-за болезни своего ребенка она была вынуждена уволиться со службы. Бывшая участница НВФ рассказала, что едет в Волноваху за лекарствами, ведь на оккупированной территории нет возможности их приобрести. Женщина выразила желание сотрудничать с полицией», – рассказали в пресс-службе.

В отношении женщины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

«Только после того, как в рамках соответствующей проверки будет установлено, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемая не совершала тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины, согласно которой лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности», – подчеркнули в полиции.


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