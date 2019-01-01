Главу Госэконадзора Житомирской области поймали на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника управления Государственного экологического надзора в Житомирской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от представителя одного из садоводческих кооперативов региона передать ему в постоянное пользование четыре земельных участка минимальной стоимостью сто двадцать тысяч гривен. За это чиновник обещал не проводить проверок и не накладывать штраф по фактам несанкционированных порубок леса на территории кооператива неустановленными лицами.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после передачи документов о вступлении в кооператив и прав на пользование земельными участками с возможностью последующей их приватизации.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры.