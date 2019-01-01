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Политзаключенный Гриб – в критическом состоянии

Сегодня, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

Политзаключенному Павлу Грибу нужна немедленная операция на сердце, поскольку его состояние здоровья критическое.

Об этом сказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Громадское.

Денисова отметила, что врачами диагностирован ряд серьезных болезней. «По имеющейся информации, в СИЗО, где содержится Павел, недооценивается критическое состоянии парня и игнорируется наличие тяжелых заболеваний», - сообщает омбудсмен. Гриб не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением. По словам Денисовой, негативное влияние на состояние здоровья политзаключенного ужесточается условиями содержания, стрессовыми ситуациями и неполноценным питанием.

Например, во время заседания 24 января политзаключенному Павлу Грибу вызвали скорую помощь по состоянию здоровья.  А ранее, 21 декабря 2018 года, суд отказался отпустить политзаключенного Гриба из СИЗО под домашний арест по состоянию здоровья. Наблюдательная комиссия в РФ назвала условия СИЗО пригодными для содержания Павла.


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