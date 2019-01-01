В Украине за неделю из-за гриппа умерли трое человек

В Украине на 4-й неделе 2019 года (с 21 по 27 января) зафиксированы три летальных случая, обусловленных заболеванием гриппом.

Об этом сообщает Минздрав.

"На 4-й неделе 2019 года три человека умерли от гриппа. С начала эпидемического сезона зарегистрированы 28 летальных случаев", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве в очередной раз напоминают, что необходимо избегать чрезмерного назначения лекарств и назначения бездоказательных методов для лечения или профилактики гриппа и ОРВИ, особенно - у детей.

"На сегодняшний день не доказана эффективность таких методов: тепловые процедуры, фитотерапия, витамины, интерфероны, гомеопатические препараты, антибиотики для профилактики. Не занимайтесь самолечением - обращайтесь к врачу", - призывают в Минздраве.

Грипп - это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Каждый в любом возрасте может заболеть гриппом.

Симптомы гриппа: высокая температура, которая держится минимум пять дней; лихорадка, головная боль; ломота в мышцах и суставах; общая слабость; потеря аппетита, возможно, тошнота; кашель, который может продолжаться более двух недель; насморк.

Симптомы гриппа возникают внезапно и могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.