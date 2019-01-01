Суд в России заочно арестовал лидера С14 Карася

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Евгения Карася - одного из фигурантов дела о нападении на российское посольство в Киеве в сентябре 2016 года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Карасю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) и по ст. 329 УК (надругательство над государственным флагом РФ).

Карась - лидер националистической организации С14.