Порошенко будет баллотироваться на пост президента

Глава государства Петр Порошенко 29 января официально заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Об этом он сказал на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Международном выставочном центре, сообщает РБК-Украина.

Так, Порошенко отметил, что участвовать в выборах-2019 его побудило чувство глубокой ответственности перед страной.

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины", - сказал глава государства.

Он отметил, что будет баллотироваться на пост президента, чтобы "завершить построение сильного успешного государства".

"Прошу у избирателей мандата на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости. Чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир. Чтобы завершить построение сильного успешного государства", - подчеркнул президент.