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Франция выделила 64 млн евро на обновление водоснабжения Мариуполя

Сегодня, 13:58 citynews.net.ua | Напечатать

Правительство Франции предоставляет кредит в размере 64 млн евро на проект обновления водоснабжения города Мариуполя Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

Как отметили в пресс-службе, цель проекта -  решить ключевую проблему большого индустриального города, обеспечить качественной водой почти 500 тыс. жителей, минимизировать потери воды. По проекту средства в размере 64 млн евро предоставляются на 30 лет с 10-летним льготным периодом и по ставке 0,08% годовых. Это около 65% стоимости проекта. Остальное финансирование будет обеспечено из других источников.

Во время подписания соглашения премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что проект будет реализован, а жители города получат воду высокого качества через 2-3 года.

"Мы занимаемся развитием инфраструктуры Приазовья. Правительство выделило 1 млрд грн на восстановление дороги Запорожье - Мариуполь. В планах - полная модернизация части железной дороги в этом направлении и обновление транспортной системы", - добавил он.

В свою очередь посол Франции в Украине Изабель Дюмон отметила, что такие проекты - доказательство поддержки Украины со стороны Франции. "Мы хотим показать, что наша поддержка - это не только слова, но и конкретные действия. Мы работаем вместе. И я могу уверенно сказать: мы смогли очень быстро прийти к такому результату", - отметила дипломат.


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