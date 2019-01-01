Укравтодор предупреждает водителей о тумане на большей части территории Украины

Укравтодор предупреждает водителей о тумане в Киевской области и на большей части территории Украины 29 и 30 января.

Соответствующее сообщение для водителей опубликовано Укравтодором в Facebook.

"По сообщению Гидрометцентра, в Киевской области и на большей части территории Украины 29 января с удержанием в течение суток 30 января ожидается туман. Видимость 200-250 м (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Укравтодор призывает водителей быть особенно внимательными в дороге.