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Нардепы предложили запретить пластиковые пакеты

Сегодня, 11:59 citynews.net.ua | Напечатать

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №9507, которым предлагается запретить продавать пластиковые пакеты в магазинах и других объектах розничной торговли.

Как сообщается на сайте парламента, инициативу поддержали 59 народных депутатов во главе с Бориславом Березой.

Законопроект предусматривает запрет продажи в магазинах, павильонах и других объектах розничной торговли сверхлегких и легких пластиковых пакетов. Исключение - биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки свежего мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов.

Документ также обязывает маркировать пластиковые пакеты.

Законодатели предлагают установить, что Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей принимает решение о прекращении продаж запрещенных пластиковых пакетов компанией.


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